La definizione e la soluzione di: Altrettanto, come sopra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Idem

Curiosità/Significato su: Altrettanto, come sopra Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo è un celeberrimo trattato di Galileo Galilei, scritto sotto forma dialogica negli anni tra il 1624 e 40 ' (4 679 parole) - 08:46, 26 mag 2021

