La definizione e la soluzione di: Una macchina che confeziona alimenti... in dadi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Cubettatrice

Curiosità/Significato su: Una macchina che confeziona alimenti... in dadi Pasta ( Pasta (alimento)) longeve culture gastronomiche che hanno sviluppato e dato origine a questi tipi di alimenti nel corso di molti secoli in maniera del tutto parallela, indipendente 102 ' (12 159 parole) - 15:52, 17 giu 2021

Altre definizioni con macchina; confeziona; alimenti; dadi; Oscure macchinazioni; Macchinari che tagliano lamiere; Una macchina agricola; Una macchina da officina con il mandrino; Il tessuto con cui si confezionano le tute da lavoro; Spuntini preconfezionati; Confezionano tailleurs; Non confezionati; Alimenti, cibarie; E' indicata su farmaci e alimenti; Alimenti preparati solo con prodotti naturali; Sono... uguali nei dadi; Dà nome ad un semplicissimo gioco con i dadi; Gioco coi dadi; Un gioco con i dadi;