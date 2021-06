La definizione e la soluzione di: Serve per frenare il veicolo spaziale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Retrorazzo

Curiosità/Significato su: Serve per frenare il veicolo spaziale Programma Apollo (categoria Esplorazione spaziale) spaziale civile degli Stati Uniti. Il programma utilizzò la navicella spaziale Apollo e il razzo vettore Saturn, successivamente utilizzati anche per 133 ' (15 562 parole) - 18:03, 31 mag 2021

Altre definizioni con serve; frenare; veicolo; spaziale; Serve a legare; Un apparecchio che serve a domare piccoli incendi; Serve a prendere per il collo; Serve per sgrossare il legno; Un veicolo che si spinge a mano; Il veicolo trainato dai samoiedi; Un veicolo... dei marziani; Un veicolo con i pattini; La stazione spaziale internazionale in orbita; La stazione spaziale ospitante astronauti di tutte le Nazioni; Storica stazione spaziale russa; Ultime Definizioni