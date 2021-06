La definizione e la soluzione di: Piattaforma girevole per spostare vagoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : Saltarotaie

Curiosità/Significato su: Piattaforma girevole per spostare vagoni Evanston (Wyoming) localmente indicato come la vecchia Piattaforma girevole. E ci sono sforzi per ripristinare la Piattaforma girevole e gli edifici storici della ferrovia 7 ' (703 parole) - 20:18, 6 mar 2021

