La definizione e la soluzione di: Marco, il regista di Mery per sempre e Tre mogli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Risi

Curiosità/Significato su: Marco, il regista di Mery per sempre e Tre mogli Mery per sempre Mery per sempre è un film del 1989 diretto da Marco Risi. Tratto dall'omonimo romanzo di Aurelio Grimaldi, il film è ambientato in un carcere minorile 6 ' (591 parole) - 23:37, 23 apr 2021

