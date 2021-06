La definizione e la soluzione di: John, ex asso del motociclismo e del volante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Surtees

Curiosità/Significato su: John, ex asso del motociclismo e del volante Jo Siffert (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) vittoria della Targa Florio del 1970 al volante di una Porsche 908/03 contrassegnata con l'asso di quadri sulla destra del musetto. Il suo compagno di 11 ' (1 027 parole) - 15:22, 13 giu 2021

Altre definizioni con john; asso; motociclismo; volante; Il John che rivaleggiò con Borg e Connors; Un Johnny di Hollywood; Ne girò molti John Wayne; Johnny _è Jack Sparrow; Presentare o assoggettare; Il consenso di chi si associa; Lo sono circoli e associazioni; Lotta giapponese per grassoni; Un serbatoio volante; L'autista le effettua con il volante; Un numero volante; L'uomo al volante; Ultime Definizioni