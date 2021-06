La definizione e la soluzione di: Lo iato in Croazia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Lo iato in Croazia

Lingua slovena come "i" in iato k [k] si legge come "c" in casa l [l] si legge come "l" in lode tranne in fine di sillaba o parola dove si legge come "u" in uovo (es 19 ' (2 160 parole) - 18:46, 29 dic 2020