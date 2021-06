La definizione e la soluzione di: In grammatica presenta irregolarità di flessione nel tempo presente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 12 lettere : Verbo Anomalo

Curiosità/Significato su: In grammatica presenta irregolarita di flessione nel tempo presente grammatica italiana La grammatica italiana presenta numerose analogie con quelle spagnola, francese, portoghese, catalana e romena, con le quali divide la comune appartenenza 42 ' (3 956 parole) - 20:23, 23 apr 2021

Altre definizioni con grammatica; presenta; irregolarità; flessione; tempo; presente; Studiano fonetica, grammatica e sintassi; _ a luogo: complemento grammaticale; Un numero... in grammatica; Un incontro grammaticale; Presentare o assoggettare; Viene presentato al parlamento; Successive rappresentazioni; Presentatasi all'improvviso; I colpi di spugna per le irregolarità; Cadenza, inflessione; Cosi inizia la flessione; Una riflessione luminosa; Lo Sono i campi dopo un violento temporale; Il navigatore fiorentino contemporaneo di Colombo; Indica il tempo che manca; Senza __ tempo in mezzo!; Un pesce presente nei fondali sabbiosi; E onnipresente nelle frasi... dell'egocentrico; Relativi al presente; Presente con lo spirito; Ultime Definizioni