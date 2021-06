La definizione e la soluzione di: Consente l'applicazione in Italia di provvedimenti giurisdizionali esteri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 21 lettere : Giudizio Di Delibazione

Curiosità/Significato su: Consente l applicazione in Italia di provvedimenti giurisdizionali esteri Espropriazione per pubblica utilità ( Espropriazione di fatto) che Consente allo Stato di acquisire per sé o per un altro soggetto una proprietà privata per esigenze di interesse pubblico. Tale acquisizione è di norma 17 ' (2 182 parole) - 01:35, 1 mag 2021

