La definizione e la soluzione di: Circola in Iran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Rial

Curiosità/Significato su: Circola in Iran Hossein-Ali Montazeri (sezione La rivoluzione islamica in Iran) islamica del 1979 in Iran. È conosciuto per essere stato il successore designato della Guida Suprema Ayatollah Khomeini, caduto in disgrazia nel 1989 25 ' (2 618 parole) - 03:29, 12 mag 2021

Altre definizioni con circola; iran; Monetina che circolava in Giappone; Assegno Circolare; Circolare.. in falegnameria; Circola a Novi Sad; Si sente respirando con il naso; Appellativo che calza a pennello per Cirano di Bergerac; In quelli di posa si girano scene di film; Lo si stringe tirando; Ultime Definizioni