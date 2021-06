La definizione e la soluzione di: Un vetro per lenti e cristalleria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Flint

Curiosità/Significato su: Un vetro per lenti e cristalleria vetro risalire l'invenzione degli occhiali con lenti in vetro quando i "cristalleri" della Serenissima, per le lenti da vista, iniziarono a sostituire il berillo 65 ' (7 517 parole) - 23:29, 18 giu 2021

Altre definizioni con vetro; lenti; cristalleria; Si attenua se il vetro è sporco; Un componente del vetro; Cosi è il vetro smerigliato privo di lucentezza; Vetro dell'auto provvisto di un dispositivo di disappannamento; Il disegnatore di Valentina; La scienza con specchi e lenti; A cena si accetta volentieri; S'ingoia malvolentieri;