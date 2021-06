La definizione e la soluzione di: Si tosta come il caffè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Orzo

Curiosità/Significato su: Si tosta come il caffe Torrefazione (categoria Caffè) torrefazione viene utilizzato anche per indicare il locale in cui si tosta, prepara, vende e talvolta degusta il caffè. Oggi, invece, essendo cosa rara le piccole 5 ' (599 parole) - 13:52, 5 feb 2020

