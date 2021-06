La definizione e la soluzione di: Si sono fermati presto nel crescere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Si sono fermati presto nel crescere

Peter e Wendy ( Peter Pan, o il ragazzo che non voleva crescere) ragazzo che non voleva crescere è l'opera più celebre di J. M. Barrie, uscita in forma di piece teatrale nel 1904 e poi di romanzo nel 1911. Entrambe le versioni 40 ' (5 547 parole) - 22:45, 17 giu 2021