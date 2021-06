La definizione e la soluzione di: Sono andati... per Dante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Iti

Curiosità/Significato su: Sono andati... per Dante Dante Alighieri vedi Dante Alighieri (disambigua). Disambiguazione – "Dante" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi Dante (disambigua). Dante Alighieri 158 ' (16 366 parole) - 20:16, 19 giu 2021

Altre definizioni con sono; andati; dante; Sono pari in Sony; Sono agli estremi del tram; Sono piccoli anche da vecchi; Sonore manifestazioni equine; Andati... con il poeta; Trasandati, trascurati; Andati in breve; Andati... in poesia; Il movimento di Dante che era dolce e novo; Nel Medio vissero Dante e Giotto; Il Dante che progettò la Topolino; Piovere in maniera violenta e abbondante; Ultime Definizioni