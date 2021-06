La definizione e la soluzione di: Li fa saltare il nemico in fuga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Ponti

Curiosità/Significato su: Li fa saltare il nemico in fuga Enzo Villa costole a' Golia ed il Cantonese per informarlo su tutte le sue azioni quotidiane. a' Golia li informa poi che questi si stava dando alla fuga ed è stato costretto 7 ' (1 051 parole) - 12:13, 21 mar 2021

Altre definizioni con saltare; nemico; fuga; Saltare i pasti; Può saltare in mente; Fa saltare... una banca; Pronti a saltare in aria; Cedere alla spinta del nemico che avanza; Il Pietro nemico di Topolino; Fu acerrimo nemico dei Girondini; Consente di non essere individuati dal nemico; La fuga dalle città per Ferragosto; Può precedere una fuga; Al suo sparo qualcuno può tentare la fuga; Le vocali in fuga; Ultime Definizioni