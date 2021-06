La definizione e la soluzione di: Sale a bordo e guida la nave in porto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Pilota

Curiosità/Significato su: Sale a bordo e guida la nave in porto Costa Concordia (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagine) durante una sosta nel porto di Savona, a causa del forte vento la nave urtò la torre di una gru Gottwald, ferma inoperativa e stabilizzata sulla banchina 27 ' (2 412 parole) - 12:16, 20 giu 2021

