La definizione e la soluzione di: Recipienti per la vendemmia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Tini

Curiosità/Significato su: Recipienti per la vendemmia Capasone dialettale capase (capace) e indica il più capace, il più ampio di tutti i Recipienti. Le sue dimensioni variano da 25 a 150 cm di altezza, in rari casi fino 2 ' (318 parole) - 03:52, 18 mag 2018

