La definizione e la soluzione di: Prendere lucciole per lanterne. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Errare

Curiosità/Significato su: Prendere lucciole per lanterne Prendere lucciole per lanterne Prendere lucciole per lanterne è un'espressione idiomatica della lingua italiana che si utilizza per indicare un vistoso errore o la confusione di una 972 byte (110 parole) - 13:08, 15 ott 2020

