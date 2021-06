La definizione e la soluzione di: Per i Croati è Dubrovnik. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Ragusa

Curiosità/Significato su: Per i Croati e Dubrovnik Ragusa (Croazia) ( Dubrovnik) /ra'guza/, in croato Dubrovnik, anticamente in italiano anche Ragusa di Dalmazia e, all'uso antico, Ragusi, Rausa, Raugia e Ragugia) è una città della 99 ' (10 843 parole) - 07:15, 19 giu 2021

