La definizione e la soluzione di: In mezzo all'incastro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : As

Curiosità/Significato su: In mezzo all incastro Murus dacicus orizzontale con travi, che connettevano le due file murarie esterne per mezzo di incastro alla superficie superiore dei blocchi (per questo c'era il bisogno 3 ' (388 parole) - 16:49, 13 giu 2017

