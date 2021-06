La definizione e la soluzione di: Invecchiare in cantina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Stagionare

Curiosità/Significato su: Invecchiare in cantina Salsa Worcestershire misero in una botticella ma il risultato fu disastroso e la botticella dimenticata in cantina. Dopo qualche anno, i due ripresero dalla cantina il barile 3 ' (269 parole) - 20:03, 27 dic 2020

Altre definizioni con invecchiare; cantina; Fanno invecchiare i guardaroba; Fa invecchiare i vestiti; In cantina e nei tetti; In solaio e in cantina; Ti seguono in cantina; Tiene la merce in cantina; Ultime Definizioni