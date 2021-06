La definizione e la soluzione di: In geometria c'è quello greco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : Pi

Curiosità/Significato su: In geometria c e quello greco Poligono ( Poligono (geometria)) significati, vedi Poligono (disambigua). In geometria un poligono (dal greco p???? (polys, "molti") e ????a (gonia, "angolo") è una figura geometrica piana delimitata 7 ' (798 parole) - 20:21, 25 apr 2021

Altre definizioni con geometria; quello; greco; In geometria, la tangente all'infinito di una curva; Si dimostra in geometria; Il greco... in geometria 47124; Il greco... in geometria; Quello che l'ignorante sa; Quello di vite hai pampini; Se le dà chi vuole apparire diverso da quello che è; C'è quello di carenaggio; Famoso matematico greco di Cirene; Matematico e inventore greco; Il matematico greco che formulò due noti teoremi sui triangoli; Celebre matematico e inventore greco del secolo I d.C; Ultime Definizioni