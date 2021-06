La definizione e la soluzione di: Si esegue in alto e in lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Salto

Curiosità/Significato su: Si esegue in alto e in lungo Nancy Kerrigan quinta: in prima posizione al termine del programma corto, si classifica solo nona col programma lungo a causa di una disastrosa esibizione in cui esegue solo 7 ' (813 parole) - 21:03, 5 mag 2021

Li esegue la fanfara; Esegue dei ritratti... umoristici; Esegue esercizi di destrezza; La esegue nelle bische la polizia; Alto ufficiale di Marina; Sono scritte in alto; Un ladro alto e fissato; Un vino rosso altoatesino; Uno stretto e lungo passaggio; La cintura di sicurezza con cui i muratori si calano lungo le facciate; Quello irlandese ha il pelo lungo e rossiccio; Albero lungo le rive dei fiumi;