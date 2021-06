La definizione e la soluzione di: Si dice di piante che non hanno un fusto legnoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Erbacee

Curiosità/Significato su: Si dice di piante che non hanno un fusto legnoso fusto vedi fusto (disambigua). Il fusto, detto anche tronco, è la struttura portante delle piante. È un organo caratterizzato dall'alternanza di sistemi di nodi 15 ' (2 052 parole) - 21:13, 28 apr 2021

