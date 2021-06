La definizione e la soluzione di: Vivono in acque dolci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Trote

Curiosità/Significato su: Vivono in acque dolci Migrazione ittica migrano tra acque salate e acque dolci. Anadroma: pesci che Vivono per la maggior parte del tempo in acque salate e si riproducono in acque dolci. Catadroma: 5 ' (654 parole) - 23:31, 28 apr 2020

Altre definizioni con vivono; acque; dolci; Vivono senza vino; Vivono allombra della torre Eiffel; Vivono nell' acqua; Cosi vivono gli eremiti; Le acque in cui è meglio non navigare; Scandaglio per effettuare ricerche subacquee; Nacque... in modo unico; Permette di eftettuare ricerche subacquee; Un ingrediente per dolci; Frittatine dolci o salate; Dolci pasquali; Venditori di dolci tipicamente estivi; Ultime Definizioni