Una leguminosa coltivata come foraggio.

Soluzione 4 lettere : Soia

Curiosità/Significato su: Una leguminosa coltivata come foraggio Medicago sativa alfalfa (dall'arabo al-fá?fa?a "foraggio"), è una pianta erbacea appartenente alla famiglia delle Fabaceae (o Leguminose). Originaria dell'Asia sud-occidentale 10 ' (1 102 parole) - 19:59, 4 mag 2021

