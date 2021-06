La definizione e la soluzione di: Stracci per fare le pulizie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Cenci

Curiosità/Significato su: Stracci per fare le pulizie Carta riduceva gli Stracci in poltiglia con un impianto metallico. In seguito, già nel XVIII secolo, con l'aumentata disponibilità di Stracci da usarsi come 48 ' (5 683 parole) - 20:51, 20 giu 2021

Altre definizioni con stracci; fare; pulizie;