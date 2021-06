La definizione e la soluzione di: Stanzetta in convento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Cella

Curiosità/Significato su: Stanzetta in convento Monaca di Monza Ritiro di Santa Valeria, dove trascorse quasi quattordici anni chiusa in una Stanzetta (2,50 x 3,50) priva quasi completamente di comunicazione con l'esterno 35 ' (4 193 parole) - 23:03, 30 apr 2021

