La definizione e la soluzione di: Sanzione economica decisa in occasione di crisi internazionali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 24 lettere : Embargo Anagramma: Bergamo

Curiosità/Significato su: Sanzione economica decisa in occasione di crisi internazionali Sanzioni economiche Le sanzioni economiche sono un insieme di misure di restrizione o di blocco dei rapporti economici e commerciali da parte di più paesi verso un altro 16 ' (1 853 parole) - 03:46, 12 mar 2021

