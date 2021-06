La definizione e la soluzione di: Si ripara in cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Avaria

Curiosità/Significato su: Si ripara in cantiere Nuovi Cantieri Apuania così vendette il cantiere al Gruppo Ligure che ci rimase fino al dopoguerra. Poi divenne di proprietà del gruppo Aermacchi. Il cantiere in questo periodo 22 ' (1 564 parole) - 13:25, 26 ago 2020

Altre definizioni con ripara; cantiere; A quello gentil ripara sempre Amore; Il guasto che si ripara in un bacino; Ripara la lavatrice; Si alza per riparare il collo; Si aziona in cantiere; Messa in mare in cantiere; Il cantiere con i muratori; Guasti alla nave riparati in cantiere; Ultime Definizioni