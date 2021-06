La definizione e la soluzione di: Non appartenente al clero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Laico

Curiosità/Significato su: Non appartenente al clero clero regolare quindi dal clero secolare, detto anche clero diocesano, composto da quei vescovi, presbiteri e diaconi che non sono vincolati da una "regola monastica" 2 ' (295 parole) - 18:39, 15 dic 2020

