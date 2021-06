La definizione e la soluzione di: Miscela incendiaria usata in guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Napalm

Curiosità/Significato su: Miscela incendiaria usata in guerra MK-77 (sezione Impiego in Iraq e Afghanistan) napalm. Attualmente la MK-77 è l'arma incendiaria principale usata dall'esercito americano. Anziché usare la Miscela di benzina, polistirene e benzene impiegata 9 ' (776 parole) - 21:50, 2 mag 2019

Altre definizioni con miscela; incendiaria; usata; guerra; La parte del motore nella quale avviene l'esplosione della miscela aria benzina; La miscela del barman; Miscela indiana di spezie; La miscela di cereali e frutta secca per la colazione; Una funicella incendiaria; Una bottiglia incendiaria; La trapunta giapponese usata come materasso; Tromba bronzea usata dai greci per segnali militari; Tale è la lingua non più usata; Vi si ricava una sostanza usata in profumeria e nella concia del tabacco; Il grido di guerra dei Giapponesi; Progressione verso la guerra; Il grande poema che canta la guerra di Troia; Fu causa di una lunghissima guerra dell'antichità; Ultime Definizioni