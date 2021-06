La definizione e la soluzione di: Materia prima per fare la carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Cellulosa

Curiosità/Significato su: Materia prima per fare la carta carta significati, vedi carta (disambigua). La carta è un Materiale igroscopico, composto da materie prime soprattutto vegetali, unite per feltrazione ed essiccate 48 ' (5 683 parole) - 20:51, 20 giu 2021

Altre definizioni con materia; prima; fare; carta; La materia di chi progetta sonde e satelliti artificiali; A digiuno su una determinata materia; Materiale per scatole; Una materia plastica impiegata nell'edilizia; Dopo la prima in erba; Soltanto dopo la prima; Prima e terza di pivot; Si servono prima del primo; E' un impiegato tuttofare; Fare affidamento... o calcoli; Fare due chiacchiere; Lo sa fare la sartina; La carta degli egizi; Operazione che rende la carta liscia e lucida; E’ metallica o cartacea; Buona carta a ramino; Ultime Definizioni