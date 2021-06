La definizione e la soluzione di: Un locale in caserma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 26 lettere : Camerata Anagramma: Macerata

Curiosità/Significato su: Un locale in caserma caserma La caserma (o quartiere), in ambito militare, indica un edificio o un insieme organico di edifici e infrastrutture, destinati all'alloggio, all'attività 9 ' (1 154 parole) - 23:42, 14 mag 2021

