La definizione e la soluzione di: L'ettaro in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : HA

Curiosità/Significato su: L ettaro in breve Roma superficie complessiva di 86 000 ettari, il 67% dei 128 500 ettari di Roma Capitale che ne fa la città europea più verde in termini assoluti. Tra questi si 184 ' (19 077 parole) - 19:33, 20 giu 2021

