La definizione e la soluzione di: Impianto industriale che brucia combustibili e li trasforma in energia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 22 lettere : Centrale Termoelettrica

Curiosità/Significato su: Impianto industriale che brucia combustibili e li trasforma in energia Centrale termoelettrica ( Impianto termoelettrico) è un Impianto industriale che trasforma in energia elettrica l’energia chimica del combustibile che la alimenta. L’energia chimica del combustibile, 24 ' (2 973 parole) - 10:41, 13 apr 2021

