La definizione e la soluzione di: Gli otto che fanno l'unità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: Gli otto che fanno l unita

Prefissi del Sistema internazionale di unità di misura ??t?, okto, «otto», e per deformazione perché 10-24 = 1000-8 o 1/10008 Alcuni prefissi usati in vecchie versioni del sistema metrico non fanno più parte 8 ' (510 parole) - 19:17, 2 giu 2021