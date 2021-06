La definizione e la soluzione di: Le foglie del pino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Le foglie del pino

Pinus ( pino (botanica)) ulteriormente suddiviso in varie sezioni e sottosezioni. Gli aghi (cioè le foglie del pino) sono riuniti in gruppi di 2, 3 o 5 che nelle piante adulte non sono 6 ' (684 parole) - 03:09, 10 giu 2021