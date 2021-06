La definizione e la soluzione di: Emigrazione in massa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Esodo

Curiosità/Significato su: Emigrazione in massa Emigrazione transatlantica Per Emigrazione transatlantica si intendono i flussi migratori umani che, nel XIX e XX secolo, si spostavano dall'Europa all'America attraverso navi specializzate 7 ' (931 parole) - 10:22, 17 mag 2021

