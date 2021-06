La definizione e la soluzione di: Se ne dànno per cercare di abbattere una porta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Spallate

Altre definizioni con dànno; cercare; abbattere; porta; Dànno frutti in caschi; Dànno luce agli altari; Giornalisti che dànno un loro parere; A Striscia lo dànno doro; Si accampano per cercare scuse; Cercare di fare altrettanto; Cercare l’evaso con i cani; Importante città del Belgio bagnata dalla Mosa; Importante dato economico dello Stato; Lo esporta lo Sri Lanka; Porta alla vetta; Ultime Definizioni