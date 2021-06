La definizione e la soluzione di: Costruzione di velivoli in miniatura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Modellismo

Curiosità/Significato su: Costruzione di velivoli in miniatura Modellismo (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) in un'accezione comune, è anche un hobby che consiste nel costruire e, eventualmente, condurre (modellismo dinamico) riproduzioni in miniatura di macchine 7 ' (597 parole) - 13:02, 31 mar 2020

