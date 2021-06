La definizione e la soluzione di: Lo si conserva in lingotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Oro

Curiosità/Significato su: Lo si conserva in lingotti Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli ( Pinacoteca del Lingotto) Settecento spicca il Canaletto, di cui il museo conserva un gruppo di sei vedute di Venezia. A queste si aggiungono due dipinti di Bernardo Bellotto, nipote 4 ' (396 parole) - 13:00, 14 mag 2021

