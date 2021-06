La definizione e la soluzione di: Cambiano i tegami in regali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : RL

Curiosità/Significato su: Cambiano i tegami in regali Noci in salamoia Immergere le noci in salamoia provoca una reazione chimica e le noci Cambiano colore da marrone scuro a nero quando esposte alla luce solare. Le noci 9 ' (743 parole) - 20:22, 28 mag 2021

Altre definizioni con cambiano; tegami; regali; Cambiano gli smalti in scarti; Cambiano la pala in parola; Cambiano i brani in frasi; Ora cambiano in Borsa; Cambiano i legumi nei tegami; Edoardo __, in 18 regali; Seggi regali; Ultime Definizioni