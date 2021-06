La definizione e la soluzione di: Cambiano la pala in parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RO

Curiosità/Significato su: Cambiano la pala in parola Paolo Simoni (categoria Cantanti in attività) Verona in occasione dei Wind Music Awards. Il 28 ottobre 2016 esce il secondo singolo Ci sono cose che ti Cambiano, estratto dall'album Noi siamo la scelta 16 ' (1 686 parole) - 15:12, 25 mag 2021

Altre definizioni con cambiano; pala; parola; Cambiano i brani in frasi; Ora cambiano in Borsa; Cambiano l'aceto in acido; Cambiano Mosca... in Mecca; Sono uguali.. nel palazzo; Li valuta il palato; I paladini del verde; Spalancati o sprangati; Una parola che non esiste nel vocabolario del risoluto; Al muto manca quello della parola; La scansione di una parola; Parola pronunciata molte volte dal presentatore;