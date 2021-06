La definizione e la soluzione di: Ha alti sgabelli per i clienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Bar

Curiosità/Significato su: Ha alti sgabelli per i clienti Teppanyaki popolari, la piastra fa parte del bancone, dove i clienti consumano i cibi seduti su alti sgabelli. Tra i piatti elaborati più famosi realizzati con lo 3 ' (334 parole) - 20:56, 2 mag 2021

