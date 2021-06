La definizione e la soluzione di: Si accampano per cercare scuse. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Pretesti

Curiosità/Significato su: Si accampano per cercare scuse I promessi sposi dopo imbastisce delle scuse a Renzo per prendere tempo e rinviare il matrimonio, non esitando ad approfittare della sua ignoranza per utilizzare come spiegazione 123 ' (14 210 parole) - 12:24, 5 giu 2021

