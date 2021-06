La definizione e la soluzione di: Si trasmette per onde. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Suono

Curiosità/Significato su: Si trasmette per onde Onda sonora ( onde sonore) essere descritte da alcun parametro. Invece nella descrizione delle onde complesse sono sì utili sia la frequenza che l'ampiezza, ma date le anomalie del tracciato 11 ' (1 724 parole) - 10:51, 24 mag 2021

