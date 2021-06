La definizione e la soluzione di: 0. La Tamaro che ha scritto Per sempre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Susanna

Curiosità/Significato su: 0. La Tamaro che ha scritto Per sempre Che Guevara maiale", perché era sempre sporco. La sua passione per la letteratura non si era affievolita: leggeva Jack London, Pablo Neruda (che recitava ad alta voce 113 ' (13 692 parole) - 13:38, 16 giu 2021

Altre definizioni con tamaro; scritto; sempre; Il Marco scrittore di gialli; Il Corona scrittore e alpinista; Rosella: ha scritto Le assaggiatrici; Tomás de, scrittore spagnolo; Le gemelle di sempre; È sempre al verde; Rende sempre attuale un sistema informatico; Finisce sempre sul fuoco; Ultime Definizioni