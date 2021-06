La definizione e la soluzione di: Società per Azioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : SPA

Curiosità/Significato su: Societa per Azioni Società per Azioni sigla, vedi Spa. La società per Azioni (sigla italiana S.p.A., inglese Ltd. e Inc., spagnola e portoghese SA, tedesca AG) è una società di capitali (cioè 172 ' (24 977 parole) - 06:43, 3 mag 2021

