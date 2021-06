La definizione e la soluzione di: In lana e in legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : LN

Curiosità/Significato su: In lana e in legno Bigiotteria plastica, ceramica, organza, lana, gomma crepla, legno, pietre, conchiglie o metallo (ottone, alluminio, acciaio, bronzo), in modo tale che la valenza estetica 2 ' (213 parole) - 06:30, 5 gen 2021

Altre definizioni con lana; legno; L'isola dell'Australia che dà nome a una pregiata lana; Stoffa di lana scozzese; Sono formate da spire di spago o di lana; Grossolana, poco raffinata; Si piantano nel legno; Mosaico di legno; Serve per sgrossare il legno; Fanno riccioli di legno; Ultime Definizioni